Mediaset, Pardo: "Ancelotti ha commesso degli errori, poi ha provato ad unire i cocci. Ibra? Al Napoli serve un centrocampista"

Ultime calcio Napoli - A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Pierluigi Pardo, giornalista Mediaset:

"Ancelotti ha commesso degli errori, ma nell'ultimo mese è saltato tutto in casa Napoli e il tecnico ha solo provato a rimettere insieme i cocci. Il finale però è stato degno dal punto di vista umano e della signorilità. La scossa con l'arrivo di Gattuso probabilmente ci sarà, ma l'ho vista anche contro il Genk. Che il Napoli possa fare di più è indiscutibile, vedremo se Gattuso troverà l'unità di intenti.

Ibrahimovic è una benedizione per chiunque lo prende perchè è una scarica di adrenalina incredibile, solo chi sta bene non ha bisogno di lui. E' un'ipotesi anche per il Napoli, ma credo serva di più un centrocampista centrale di palleggio.

Penso sia ancora possibile per il Napoli raggiungere la zona Champions perchè è più forte di buona parte delle squadre che lo precedono, ma sono state perse delle settimane e questo va detto".