Mediaset, Landoni: "Serve un intervento deciso ed energico di ADL: tornerà a Castel Volturno, ecco quando"

Carlo Landoni, giornalista Mediaset, è intervenuto in diretta a Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"A Napoli si vive un momento delicato, non ci si aspettava una partenza così dopo aver vinto lo scudetto. Serve un intervento deciso ed energico da parte del Presidente che venga capito da tutte le parti: garcia è in una situazione psicologica delicata. Per convincere sul piano del gioco bisogna remare tutti dalla stessa parte. Oggi De Laurentiis è a Castel Volturno, tornerà anche quando ci saranno i nazionali per un confronto decisivo per mettere da parte l''Io' per il 'Noi'".