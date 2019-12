Mediaset, Bertini: "Gattuso è stato contattato da Napoli e Fiorentina. Mertens-Inter, non mi risulta"

Monica Bertini, giornalista Mediaset, è intervenuta a “NAPOLI MAGAZINE LIVE”, trasmissione n onda il giovedì dalle 21 alle 22 su Napolimagazine.com. Ecco quanto dichiarato:

“Il ritiro fino alla Champions ha un obiettivo molto chiaro, riportare il sereno nello spogliatoio, sinceramente però, sono rimasta molto molto stupita dalla decisione di Ancelotti perché non riesco proprio a capire come si possa cambiare opinione in così poco tempo, vedo una situazione un po' caotica. Sono perplessa anche perché tutto quanto accaduto è successo proprio per quel ritiro ordinato dalla società e poi interrotto arbitrariamente dai calciatori azzurri. Come superare questo momento? Certamente cercando di fare quadrato e forse, in ritiro può essere più semplice, anche se da quanto si legge, sembra che lo spogliatoio del Napoli sia diviso in più fazioni. Certamente la situazione andava risolta prima e meglio. Facendo tutti gli scongiuri del caso, anche perché preferisco pensare in positivo, è normale che se le cose dovessero andare male ad Udine e nella sciagurata ipotesi dovessero andare peggio in Champions, il rapporto con Ancelotti si interromperebbe. Il campionato del Napoli è finora disastroso ma per alcune circostanze, sinceramente ero sicura che gli azzurri potessero contendere alla pari lo scudetto ad Inter e Juve, per questo credo che i problemi siano soprattutto psicologici. Non mi risulta ci siano trattative in corso per Mertens all'Inter, mi sento di escludere questa ipotesi anche perché non vedo chi possa sostituire il belga e anche Callejon. E' chiaro che i maldipancia ci sono e sono di varia natura, ma se fossi un dirigente del Napoli farei di tutto per trattenerli, soprattutto Mertens, sono da sempre una sua estimatrice, è fortissimo. Gattuso è stato contattato da Napoli e Fiorentina, tutto dipende dai risultati, un occhio a Firenze secondo me, bisogna darlo. Altri allenatori per un eventuale esonero di Ancelotti? Non credo proprio, non me la sento proprio di fare nomi. Allegri, dal mio punto di vista, è in attesa di un richiamo di sirene estere anche se ho la sensazione che farà tutto l'anno sabbatico, poi si vedrà a fine stagione. Comunque sono convinta, anzi, me lo auguro che il Napoli possa riprendersi al più presto”.