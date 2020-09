Mediaset, Benvenuti: "Ho dei dubbi riguardo Milik alla Roma. Veretout? Può partire solo con una grande offerta"

A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuta Francesca Benvenuti, collega di Mediaset. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"Il Napoli ha fatto l'acquisto più importante del mercato italiano con Osimhen che è subito diventato una certezza. Ha fatto un'ottima impressione e credo che non faticherà troppo per inserirsi nei meccanismi di Gattuso. Affari tra Napoli e Roma? Fino a poche ore fa pensavo che la trattativa tra Milik e la Roma si concretizzasse, ma il fatto che la Juventus sia piombata su Suarez mi fa dubitare perchè se Dzeko resta a Roma i giallorossi non prenderebbero più Milik. Veretout? Non è incedibile per la Roma, ma il Napoli deve fare un'offerta importante per prenderlo e quindi potrebbe farla dopo la cessione di Koulibaly".