Mediaset, Benvenuti: "Abbiamo visto Gattuso fare il torello insieme ai calciatori del Napoli"

“Penso che Gattuso possa essere una bella scossa all'ambiente napoletano. Il "Ringhio style" può sicuramente portare benefici dal punto di vista mentale perché dà tutto se stesso, poi già al primo allenamento lo abbiamo visto fare il torello con i calciatori e il sentirsi ancora un po' calciatore può servire a trovare subito il feeling giusto. Il 4-3-3 credo sia soprattutto una scelta razionale considerando le qualità dei calciatori in rosa, credo possa essere di giovamento perché si ripartirebbe da una certezza che è quello che serve alla squadra, quindi ben venga il nuovo-vecchio modulo. In questi giorni è molto importante anche la presenza del presidente al fianco della squadra. Il Napoli ha bisogno di vincere tre, quattro partite consecutive per ritrovare lo smalto e la convinzione dei vecchi tempi. Sicuramente la questione multe ha destabilizzato l'ambiente e la ricomposizione della vicenda aiuterebbe sicuramente. Il Napoli dovrà giocare gli scontri diretti come se fossero partite della vita perché lì si giocherà tanto. Penso che la finestra di mercato di gennaio sia molto complicata, e ne sono ancora più convinta se ricordo cosa ha detto Guardiola pochi giorni fa. Credo che Giuntoli penserà e agirà soprattutto in prospettiva e poi vorrei capirne di più sul futuro di Mertens e Callejon e cosa può succedere adesso con Gattuso”.