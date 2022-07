Mediaset, Balzarini: "De ligt-Koulibaly? Casi differenti, l'azzurro aveva un legame con la città. Dybala? Non è più da top club"

Gianni Balzarini, giornalista Mediaset, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Allegri ha parlato di dovere di vincere lo scudetto e questo lo si sa nella storia. Poi a livello pratico, serve valutare l'organico della Juventus che non è ancora completo. C'è da battere il Milan che ha vinto l'ultimo scudetto. De ligt che fosse di passaggio, era evidente da quando era gestito da Mino Raiola e dalla sua agenzia. Alla Juve si sapeva che era di passaggio, per Koulibaly era diverso: c'è un aspetto umano oltre che tecnico. Dybala? Non ha bisogno più di trampolini di lancio, la clausola è bassa per liberarsi ma non lo immagino in altri top club".