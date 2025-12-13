Mediaset, Balzarini: "Al 99% Conte lascerà il Napoli. Su Frattesi..."

Ultime notizie - Il futuro della Juventus tra mercato, leadership e panchina resta al centro del dibattito. A fare il punto è Gianni Balzarini, giornalista di SportMediaset, intervenuto a Radio Bianconera per analizzare le principali questioni che ruotano attorno al mondo bianconero, tra scelte tecniche e scenari futuri.

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Balzarini parte dal tema calciomercato, chiudendo quasi del tutto alla possibilità di vedere Davide Frattesi in maglia bianconera. «Non mi pare una cosa praticabile. Per Frattesi vogliono 35 milioni e, vista la situazione finanziaria della Juve, sarebbe un’operazione azzardata», ha spiegato senza mezzi termini.

Il discorso si sposta poi sull’aspetto tattico e sulla necessità di fare chiarezza: «Serve una difesa a quattro: 4-2-3-1 o 4-3-3. Spalletti ora deve tirare una linea e capire su chi può contare. Basta prove ed esperimenti, ora è il momento di affidarsi a un blocco fisso e consolidabile». Un messaggio diretto che chiama in causa programmazione e continuità.

Netta anche la posizione sull’ipotesi Icardi: «Non credo che la Juve vada su di lui. Vorrebbe dire addio sicuro a Vlahovic a fine anno e non puntare su David, cosa che invece andrebbe fatta. Servono giocatori con mentalità vincente, che prendano per mano la squadra».

Il tema della leadership torna centrale nel ragionamento di Balzarini: «Questa squadra ha bisogno di un condottiero. Bremer non lo è, perché non ha vinto titoli importanti. Ricordo Evra: servono giocatori che entrino nello spogliatoio e dicano cosa hanno conquistato. Un allenatore come Spalletti non può farcela da solo. I giocatori di oggi sono più sconnessi da certe dinamiche, il calcio è cambiato».

Capitolo Yildiz: «La sua permanenza può essere legata alla costruzione di una squadra vincente, ed è giusto così. Quest’anno si lotta per il quarto posto. Se non arrivasse, preferirei restare fuori dalle coppe».

In chiusura, uno sguardo al futuro di Antonio Conte: «Al 99% lascerà il Napoli».