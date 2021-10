Mazzola: "Spalletti non lo riconosco, lo vedo più deciso e sicuro! Orsato? Non lo conosco..."

Ultime notizie calcio Napoli - Sandro Mazzola, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

Sandro Mazzola su Orsato e Spalletti

"Orsato? Non lo conosco... E' un arbitro? Di rugby? Scherzi a parte, credo che abbia visto qualcosa che a noi è sfuggito... L'Inter vincerà lo Scudetto, resta la favorita per me. Osimhen mi piace molto, è veramente molto forte. Spalletti a volte non lo riconosco, lo vedo più deciso e sicuro rispetto a quando era in nerazzurro".