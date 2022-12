Mazzola: "Riprenderei Spalletti all’Inter tutta la vita! Maradona rispetto a Messi era tutt’altra categoria"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex calciatore dell’Inter Sandro Mazzola, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Finale del Mondiale? La più bella di sempre. Maradona rispetto a Messi era tutt’altra categoria, ha fatto appassionare i ragazzini per il modo in cui faceva le cose. Mi aspettavo qualcosa di più dall’Inter, avrebbe i giocatori per fare un gioco migliore ma andrebbero fatti muovere. Riprenderei Spalletti all’Inter tutta la vita”