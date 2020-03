Ultimissime notizie Napoli - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Sandro Mazzola, ex Inter:

“Penso che in momenti così la riduzione degli stipendi dei giocatori sia la cosa più giusta da fare. Juve-Inter? Vincerà la Juve 7/8-0 (ride, ndr). Ho giocato una volta a porte chiuse a Torino, è un'altra cosa".