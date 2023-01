Mazzola: "Mi piacerebbe giocare in questo Napoli con Spalletti, porca miseria!"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex calciatore dell’Inter Sandro Mazzola, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Mi piacerebbe giocare in questo Napoli con Spalletti, porca miseria! Mi metterei in campo tra il centrocampo e le punte, dietro Victor Osimhen con Lozano e Kvaratskhelia ai miei fianchi: sarebbe una grande squadra (ride, ndr). Al lavoro fatto da Luciano Spalletti darei un voto di otto e mezzo, mai qualcosa in più però. Non bisogna pensare di poter vincere tutto, solo così si va avanti altrimenti rischi di fregarti. Caso Juventus? Col -15 gli è andata bene, lasciamo stare: giusto che la giustizia faccia il suo corso, altrimenti si dà un esempio negativo. Non avrei mai pensato al Napoli con 13 punti di vantaggio, forse 5 oppure 6: il Napoli è fortissimo, l’Inter non saprei"