Mazzola: "Insigne inventa calcio, metterei la firma per vederlo all'Inter"

Napoli - Sandro Mazzola, ex calciatore e dirigente dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"A me piacciono i giocatori che inventano calcio. E bisogna tornare a farlo. Avevo un compagno all'Inter, che si chiamava Mario Corso. Mariolino guardava a destra e la dava a sinistra. Inventava lui, io dovevo capire. Che calcio meraviglioso.

Insigne all'Inter con Inzaghi?

Chi sa giocare al calcio come Lorenzo, lo inserisci in qualsiasi schema. Poco importa che sia 3-5-2. Lo porterei subito all'Inter perchè mi piace il calcio. Ci metterei la firma adesso stesso per vederlo in nerazzurro.

Insigne può prendersi la scena, quando c'è lui in campo aspetto sempre che riceva la palla perchè può inventare qualcosa di importante. Potrà essere il grande protagonista degli Europei".