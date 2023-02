Marco Mazzocchi commenta sui social la partita del Napoli e di Osimhen:

"In Europa oggi quale attaccante è più forte di Osimhen? Haaland? Mbappé? Ha superato Lewa, Salah, Kane. Benzema o ancora no? Vinicius potrà diventarlo? Altri? Escludo Neymar e Messi che per me appartengono a una categoria eccezionale, nel senso che sono più che attaccanti.