Mazzocchi a Sky: "Il gol subito? C’è stata una disattenzione, ma meritavamo qualcosa in più. Non può andare sempre come vogliamo"

Ultime notizie Napoli - A Sky Sport, durante Sky Calcio Club, è intervenuto il difensore del Napoli Pasquale Mazzocchi, rilasciando alcune dichiarazioni:

“Il gol subito? C’è stata una disattenzione, in settimana la rivedremo con il mister. Questa partita meritavamo qualcosa in più. La classifica e l’atmosfera nello spogliatoio? Sicuramente la responsabilità dello scudetto c’è sempre, ma un campione dev’essere bravo anche a gestire certi tipi di campionato. Non può andare sempre come vogliamo, serve lavorare a testa bassa partita dopo partita”