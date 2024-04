Mazzocchi a Dazn: "Non è un buon momento, siamo in difficoltà! Soffro a stare fuori, sulla contestazione dei tifosi..."

Notizie Napoli calcio. Pasquale Mazzocchi è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post partita di Empoli-Napoli 1-0:

“Contestazione dei tifosi? Sono tifosi che fanno tanti chilometri e fanno sacrifici, è giusto dare soddisfazione a loro e cercare di capire cosa ci dicono”.

Cosa è cambiato da quando sono arrivato? Quando va via un allenatore si arriva in una squadra che si percepisce che è in difficoltà. Io sto cercando di mettere entusiasmo e energia negli allenamenti per permettere a tutti di dare il massimo la domenica”.

Come sto? Non è un buon momento, né per me né per la squadra. Stando fuori soffro tanto, ieri non stavo bene e con il mister abbiamo deciso di non iniziare dall’inizio. Poi nelle ripresa mi ha chiesto come stavo e gli ho dato l’ok per entrare”.