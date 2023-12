Mazzarri: "Una squadra che ha vinto lo scudetto si è trovata in questa situazione, non è facile fare certe prestazioni simili senza risultati"

Notizie Calcio Napoli - Diretta gratis su CalcioNapoli24 Tv della conferenza stampa di Walter Mazzarri al termine di Napoli Braga. Tutto in diretta gratis sul nostro canale Youtube, Tik Tok e sul canale 79 del digitale terrestre.

Al termine della partita Napoli Braga di Champions League ha parlato in conferenza stampa Walter Mazzarri.

"Quanto conta la vittoria dal punto di vista del morale? Una squadra che ha vinto lo scudetto si è trovata in questa situazione, non è facile fare certe prestazioni simili senza risultati. Da quando sono arrivato siamo stati bravi a compattare il gruppo e a fargli capire che dobbiamo fare determinate cose per tornare ad essere quelli dello scorso anno. E sono soddisfatto perchè finora, per il tempo avuto, i ragazzi mi hanno seguito"