Walter Mazzarri, tecnico del Napoli, ha svelato un retroscena di mercato prima del suo arrivo sulla panchina azzurra:

"Mi avevano contattato con la nazionale messicana, avevo parlato anche con Lozano. Nel calcio moderno non sono più 11 bensì 16, i ricambi sono fondamentali. Se cominciano a mancare tanti anche i cambi non possono incidere. Voglio dare un po' di serenità alla gente, so che ci soffre. Cerchiamo di vedere nel momento negativo quello che può essere positivo".