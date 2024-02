Mazzarri su Lindstrom: "Ho capito qual è il ruolo perfetto per lui, ma ha un grosso rivale!" | VIDEO

Ultime news SSC Napoli - Walter Mazzarri, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa a Castel Volturno, alla vigilia della sfida casalinga contro il Genoa, in programma sabato 17 febbraio alle ore 15:00, match valido per la venticinquesima giornata della Serie A 2023-2024.

Napoli-Genoa: Mazzarri su Lindstrom

E sul ruolo di Jesper Lindstrom, Mazzarri ha dichiarato:

"Lindstrom? Qui dicono che ci sono pochi attaccanti, qualcuno dice che siamo difensivi ma in altre partite abbiamo giocato con 4-5 giocatori offensivi. Il ruolo di Lindstrom è quello di Kvaratskhelia, a sinistra l'avete visto e ha portato all'1-1 contro il Verona, qui lo vedo meglio. Ha fatto meno quando ha giocato a destra, ha offerto cose diverse. Per me il ruolo è quello di Kvaratskhelia, e non è semplice sostituirlo. Per questo sto provando a metterlo in altri ruoli".

