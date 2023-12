Mazzarri è stato chiaro: il Napoli di ha bisogno di una cosa prima di tornare ad essere quello di Spalletti

Notizie Calcio Napoli - Diretta gratis su CalcioNapoli24 Tv della conferenza stampa di Walter Mazzarri al termine di Napoli Braga. Tutto in diretta gratis sul nostro canale Youtube, Tik Tok e sul canale 79 del digitale terrestre.

Al termine della partita Napoli Braga di Champions League ha parlato in conferenza stampa Walter Mazzarri.

"Prima partita senza subire gol? Questo avevo chiesto ai ragazzi, sapevamo che potevamo perdere anche 0-1 e passare il turno, ma mi interessava la solidità difensiva con una squadra che contro il Real Madrid poteva andare in vantaggio. Il Braga non andava sottovalutato, la partita fino a quando non è stata chiusa ha mostrato una squadra che non ha concesso nulla. Se vogliamo tornare ad essere quelli dello scorso anno, bisogna essere solidi, corti, non prendere gol, restare compatti e che veda di nuovo il pericolo: i dati poi li rivedremo contro il Cagliari, voglio continuità di prestazioni prima di dire che siamo tornati quelli dello scudetto"