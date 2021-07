Mazzarri rivela: "Tornando indietro non andrei mai via da Napoli, chissà se un giorno ci ritroveremo"

Napoli - Walter Mazzarri è intervenuto in diretta in un forum al Jambo su una mostra dedicata al riscatto sociale attraverso il calcio: "Tornando indietro lasceresti Napoli? Dopo 4 anni, con giocatori che avevo creato quasi tutti io, erano ragazzi, Hamsik veniva dal Brescia, Cavani dal Palermo, il Pocho era in difficoltà, quando tiri fuori tutto dopo 4 anni o cambi piazza o devi cambiare tanti giocatori. Col senno del poi forse sarebbe stato meglio non andare mai via, ma sono stato contento di ciò che avete detto, che anche tramite quei 4 anni è potuto poi andare a comprare dal Real, noi prima li prendevamo dal Bologna. Napoli mi è rimasta nel cuore, chissà se un giorno ci ritroveremo".