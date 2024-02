Mazzarri: "Rientro Natan? Ecco a che punto siamo per il suo ritorno in campo" | VIDEO

Ultime news SSC Napoli - Walter Mazzarri, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa a Castel Volturno, alla vigilia della sfida casalinga contro il Genoa, in programma sabato 17 febbraio alle ore 15:00, match valido per la venticinquesima giornata della Serie A 2023-2024.

Napoli-Genoa: Mazzarri su Natan

E sul rientro di Natan, Mazzarri s'è espresso così:

"Rientro Natan? Natan è rientrato da due settimane, si allena bene ma capite che giocare è diverso: è a un buon punto per poter rientrare, vedremo domani".

Ecco il video: