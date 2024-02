Mazzarri su Osimhen: "Quando l'ho sentito era spappolato, non so se è in forma per giocare!" | VIDEO

Ultime news SSC Napoli - Walter Mazzarri, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa a Castel Volturno, alla vigilia della sfida casalinga contro il Genoa, in programma sabato 17 febbraio alle ore 15:00, match valido per la venticinquesima giornata della Serie A 2023-2024.

E su Victor Osimhen, Mazzarri ha dichiarato:

"Come sta Victor Osimhen e se gioca? Tabelle Champions non ne faccio, c'è solo da pensare di poterne vincere il più possibile. Con 15 partite di campionato e due di Champions League, per ora, avendo la rosa a disposizione vediamo come stanno tutti gli uomini. Così siamo più fiduciosi di poter vincere, si vuol tentare senza fare tabelle di arrivare più in alto possibile, sette punti sono tanti ma relativamente in base a ciò che faremo noi, tante avversarie verranno a giocare qui davanti ad un pubblico eccezionale. Fino alla fine proveremo a fare ciò che non abbiamo fatto. Ci parlerò, l'ho sentito anche quando era in Africa. Ora voglio sentire come sta e capirò se sarà disponibile per venire in panchina domani o altro. Vediamo perché dopo certi viaggi voglio capire come sta. Arriverà per l'allenamento del pomeriggio.