Walter Mazzarri, tecnico, azzurro ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Torino-Napoli.

Tanti i temi trattati dal tecnico, che ha parlato anche del suo ritorno sulla panchina azzurra:

"Napoli è casa mia, sono in debito con i napoletani e faccio di tutto per farlo capire anche ai ragazzi. Sto male perchè non sono riuscito ancora a fare ciò che feci tanti anni fa”.