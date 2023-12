Mazzarri: "Mi scuso con i tifosi, non abbiamo concluso la partita da Napoli. Alcuni giocatori non sono abituati ad entrare, dobbiamo guardarci in faccia"

Walter Mazzarri parla al termine di Napoli Frosinone di Coppa Italia ai microfoni di Mediaset:

"Alcuni giocatori non sono abituati ad entrare. Abbiamo fatto meglio con quelli che hanno giocato meno. Intanto mi voglio scusare con i tifosi che ci hanno dato una mano fino all'ultimo, dispiace per loro che ci hanno dato una mano fino alla fine. Come abbiamo concluso la partita non mi piace, domani rifletteremo tutti insieme. Ci sta prendere i gol sul corner quando fai i cambi. Può capitare l'errore del 2-0, ma poi bisogna finire la partita da Napoli. I tifosi ci hanno incitato anche sul 2-0, anche io ci credevo perché magari fai 1 gol e cambia tutto. Si era fatto una buona gara con quelli che giocano meno, dispiace finire così. Sembravamo una squadra che andava per conto suo e non va bene. Spero che questa ci serva da lezione, bisogna guardarsi in faccia. Ci può stare l'1 e il 2-0 con degli errori, poi però bisogna finire la partita come si deve.

Si è fatto bene con ragazzi che giocano meno, fino al gol preso e ai cambi abbiamo fatto bene anche con Lindstrom, Demme e tanti altri che non giocavano da tempo. Pensavo che con i cambi l'avremmo ripresa, abbiamo sottovalutato il pericolo quando sono entrati i big. Domani c'è l'allenamentio e sarò più attento nei dettagli, già ho detto qualcosa ai ragazzi ma bisogna guardarsi in faccia. Se non alleni mai perché giochi ogni 3 giorni è difficile fare qualcosa. Potevo fare qualcosa in più, ma ho lavorato anche stamattina sulla linea per pochi minuti. Bisogna far migliorare i ragazzi alla lavagna e ai video".