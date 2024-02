Mazzarri e l'accenno al Napoli di Garcia: "Prima quando si prendeva uno schiaffo ci si afflosciava, ora reagisce..."

Napoli - Al termine di Napoli-Verona parla Walter Mazzarri in conferenza stampa. Dopo la partita di campionato ha parlato l'allenatore del Napoli in conferenza.

Le parole di Walter Mazzarri dopo Napoli-Verona in conferenza stampa:

"La seconda rimonta dopo la Salernitana? Prima quando si prendeva uno schiaffo ci si afflosciava, ora la squadra reagisce e fino al fischio finale non molla. Mi fa piacere, una squadra con tanti nuovi ha incarnato uno spirito con cui non molla mai. Si deve far così, si prende uno schiaffo e si combatte fino alla fine. Almeno questo gliel'ho trasmesso"