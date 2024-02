Mazzarri annuncia: "Zielinski non sarà convocato, ecco perché"

Conferenza Mazzarri Napoli-Verona: terminato il calciomercato invernale, la concentrazione ora andrà esclusivamente sulla seconda parte di stagione e in particolare sulla rincorsa Champions degli azzurri. L'obiettivo è distante solo 4 punti ma ci sono da scavalcare un bel po' di squadre. Nell'ordine: Bologna, Lazio, Fiorentina, Roma e Atalanta. Insomma servirà un filotto di risultati a partire da domani pomeriggio allo stadio Maradona dove ci saranno 40.000 tifosi per la 23a giornata di Serie A.

Mazzarri è ha svolto la conferenza stampa sabato 2 febbraio alle 17 dove, oltre ovviamente al match, commenterà di certo gli arrivi Traoré, Ngonge, Dendoncker e il mancato arrivo del difensore con in particolare Perez sfumato in extremis. Ecco uno stralcio delle sue parole:

Mazzarri: "Arrivare al 4° posto? Ci proveremo, se non ci succedono tutte le cose che sono successe. Possiamo arrivarci tranquillamente, ma io la classifica non la guarda, ma mi dicono che siamo lì a 3-4 punti. Zielinski sta male, non s'è allenato oggi e non dovrebbe essere convocato, sarà difficile".