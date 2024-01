Mazzarri a Mediaset: "Zerbin avrà grande futuro, Simeone stupendo! Ecco pechè ho giocato con la difesa a tre, ma spero di tornare al 4-3-3"

Walter Mazzarri è intervenuto ai microfoni Mediaset nel corso del post-partita di Napoli-Fiorentina 3-0, semifinale di Supercoppa Italiana. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Il cambio modulo con la difesa a tre? Sinceramente ho visto la partita della Fiorentina in campionato contro il Napoli ed ho pensato che Italiano avrebbe fatto le stesse cose. Lì il Napoli era al completo e soffrì lo stesso, quindi ho pensato di avere più protezione ed abbassare il pressing. I ragazzi lo hanno fatto bene, era l’unico modo per limitare questa Fiorentina”.

Su Simeone e Zerbin: “Alessio ha delle doti incredibili, poi purtroppo ora c’è l’esterofilia. Lui ha un talento e deve migliorare e giocare di più. Anche nella gara in casa è stato bravissimo, ma deve stare tranquillo e va aspettato. Se continua così sono sicuro che avrà un grande futuro.

Simeone lo vorrebbero tutti gli allenatori, è un ragazzo stupendo ed è sempre positivo anche se gioca poco. Poi quando gioca, lo abbiamo visto, fa gol e sono felice per lui”.

Atteggiamento umile? La cosa bella è che abbiamo cercato di fare il 4-3-3 come l’anno scorso, ma sono cambiati tanti giocatori e non è facile ripetersi di nuovo. Ora sono cambiate un po’ le cose, ho dovuto dare una sterzata e far capire ai ragazzi che si può giocare in modo simile ma anche che si può soffrire di più come oggi. Anche sul finire dello scorso anno il Napoli ebbe qualche difficoltà , anche perché le squadre ti studiano e poi riescono a limitarti”.

Fare il Mazzarri di dieci anni fa? Ho detto la verità perché il Napoli l’ho studiato e mi ha entusiasmato, ho guardato tutte le partite. In passato quando non riuscivamo a vincere già passavo al 4-3-3 mettendo Behrami davanti alla difesa. Per mantenere il gioco dell’anno scorso ci vogliono giocatori veloci come Kim, perché giochi alto e se prendi contropiede fa fatica. L’allenatore deve cucire la camicia addosso ai giocatori in base alle loro caratteristiche, ma se posso torno a giocare con il 4-3-3”.