Mazzarri a Dazn: "Reazione da grande squadra, così c'è più gusto! Kvaratskhelia un campione, c'è un rigore netto. Su Zielinski e Lindstrom..."

Notizie Napoli calcio. Walter Mazzarri è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del post-partita di Napoli-Verona 2-1:

“Prima finale vinta delle ultime 17? Quando si fa fatica, poi c’è più gusto alla fine. E’ stata una sofferenza in panchina, avrei preferito vincerla prima (ride, ndr).

Reazione della squadra? Non è facile aver fatto la partita, con un possesso palla esagerato e tante occasioni create. Poi siamo andati in svantaggio, altri avrebbero mollato, invece la squadra ci ha creduto sempre ed ha lottato per centrare la vittoria. Le mie squadre devono crederci sempre, anche quando le partite sembrano stregate”.

Rigore su Kvaratskhelia? Era il momento in cui stavamo giocando benissimo, schiacciando il Verona. Il rigore mi sembra abbastanza netto, magari l’arbitro dal campo non lo vede ed il Var lo deve chiamare. Magari lì aprivamo la partita e potevamo fare qualche gol in più”.

La squadra sta meglio? Si stiamo crescendo anche a livello di condizione in tanti elementi, mentre alti sono indietro. Kvara dopo il gol si è riacceso, perché anche mentalmente può sembrare di essere stanchi. Dopo lo svantaggio sembravamo stanchi, i cambi hanno dato linfa e sono entrati bene tutti per ribaltare una partita che abbiamo meritato di vincere”.

Su Kvaratskhelia: “Già ha dimostrato l’anno scorso di essere un campione. Noi in Italia siamo bravi a limitare questi giocatori perché li studiamo, li raddoppiamo e gli facciamo tanti falli provocandolo. Bisogna spostarlo così, altrimenti rischia di finire in una gabbia”.

Su Zielinski: “I giocatori finché hanno un contratto devono onorare la maglia. Quando sarà disponibile e mi farà vedere di stare bene, allora io farò le mie valutazioni. Non ci sono problemi, è un campione ma deve stare bene sotto tutti i punti di vista. Abbiamo fatto delle scelte, sono arrivati nuovi giocatori ed è normale che anche loro devono essere valutati".

Su Lindstrom: "Lui viene da campionati stranieri, deve adattarsi al nostro calcio. Ha un ruolo non definito, al centro ha fatto fatica e poi l’ho spostato all’esterno ed ha fatto meglio. Può fare tanti ruoli, ma noi abbiamo giocatori forti perché se deve giocare al posto di Kvaratskhelia poi farà fatica a trovare tanto spazio. Vediamo di fare qualcosa di diverso”.

A Milano per vincere? Per noi sono tutte finali, pensiamo ad una gara per volta e fare bene. Grazie a Dio il mercato è finito, l’ho detto ai ragazzi che devono dare tutto fino alla fine.