Mazzarri a Dazn: "Superiori fino al rosso di Politano, eravamo gli unici a poter vincere. Manca condizione, non so quando la ritroveremo. Sul mercato e la difesa a tre..."

Roma-Napoli, ai microfoni di Dazn è intervenuto Mazzarri dopo la partita:

"Era il nostro momento migliore quando Politano è stato espulso, l'unica squadra che poteva vincere eravamo noi. Non parlo degli arbitri, a parte l'occasione di Belotti la Roma non ha creato niente. Abbiamo fatto molto di più noi ed eravamo partiti benissimo nella ripresa. Sono arrivato e subito tutti mi chiedevano se giocavo a 3. La squadra mi piaceva tanto come giocava lo scorso anno, ma c'erano da prendere degli accorgimenti diversi. Per i giocatori da prendere si vedrà dopo, ancora una volta creiamo tanto e facciamo noi il gioco, poi però ci manca brillantezza. Vedremo se si può cambiare in difesa, ma non credo che si gioca male. Si gioca simile allo scorso anno, solo che ci sono giocatori meno brillanti e lucidi rispetto un anno fa. Mi sembra che la squadra tiene benissimo il campo e faccio con piacere la difesa a 4.

Se vai in una grande squadra in un certo momento non puoi allenare, se giochi ogni 3 giorni non è possibile anche per il preparatore che vuole provare a far ritrovare brillantezza. Da quando siamo arrivati noi non abbiamo avuto tempo per i richiami per alcuni giocatori che devono ritrovare condizione. Abbiamo provato a fare dei cambi e delle contromosse per alcune partite dove ci aspettano di più".