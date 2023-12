Mazzarri a Dazn: "Emozionante tornare al Maradona, sono tornato a casa! Natan ha potenzialità e sul rinnovo di Osimhen..."

Walter Mazzarri è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del pre partita di Napoli-Inter. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Ritorno al Maradona dopo 10 anni? Pensavo che dopo 23 anni di carriera che non mi sarei emozionato, ma è stato troppo bello. Ho avuto la sensazione di tornare a casa con il supporto dei tifosi, ora però bisogna pensare alla partita”.

Su Natan terzino: “Purtroppo si è fatto un esordio bellissimo con l’Atalanta ma abbiamo perso giocatori. Natan ha potenzialità importanti e può far bene anche in quel ruolo”.

Su Osimhen: “Non ha i 90 minuti e dovremo vedere come gestirlo. Le cose societarie e contrattuali non ne parlo, lui è stimolato ea stare qui ed è amato da tutti. Penso possa fare una grande gara e poi crescere in futuro”.