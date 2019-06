Maxischermi San Paolo, l'ad Deltronics: "Entro stasera sarà installato il primo. La società deciderà sui contenuti"

A Radio Marte, nel corso della trasmissione 'Marte Sport Live', è intervenuto Antonio Beneduce, ad DelTronics

“I lavori per i maxischermo procedono, stiamo cercando di velocizzare le operazioni. I controlli al San Paolo sono costanti, ma entro stasera sarà installato il primo maxischermo da oltre 120 metri quadri, definizione grafica molto elevata per uno stadio comune: parliamo di oltre 10 pixel, capaci di proiettare immagini alla velocità di 2mila Hertz. Sarà la società a decidere i contenuti da proiettare, noi pensiamo soltanto al montaggio: la collaborazione dell'architetto del Comune e i contatti con il Commissario Basile sono fondamentali. Per adesso ci occuperemo di un montaggio meccanico, per i cablaggi e le prove tecniche occorrerà più tempo: sono operazioni per le quali bisogna essere perfetti, senza sbagliare di un millimetro. Problemi non esistono per ora”.