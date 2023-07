Maxime Lopez-Napoli, l'ad Carnevali: "Vorrei accontentare Rudi Garcia! Ecco la verità sull'interesse partenopeo"

Calciomercato Napoli - S'è sbilanciato, Maxime Lopez che strizza l'occhio ai partenopei, come dichiarato a Le Media Carré: "Mi piace molto un club del Sud Italia che mi ricorda molto il Marsiglia…Vorrei restare in un top club in Italia".

Maxime Lopez-Napoli: conferme dal Sassuolo

E sull'interesse del Napoli, l'ad del Sassuolo Carnevali a Tv Play ha dichiarato:

"Maxime Lopez al Napoli? Mi piacerebbe accontentare Garcia. Mai dire mai. Sento anche qui delle voci sul Napoli con la possibilità di un interessamento: Maxime ce lo hanno chiesto alcune società ma non il Napoli, è anche vero che il ragazzo avrebbe il desiderio di andare in squadre più importanti e in un campionato estero. Vedremo se riusciremo ad esaudire la sua volontà. Lo considero come uno dei calciatori più forti del Sassuolo: ciò che mi fa piacere è che quando si parla di Maxime, di Berardi, di Frattesi significa che il lavoro svolto dalla società è importante. Andiamo avanti così".