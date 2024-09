Maxime Lopez: "Al Sassuolo atmosfera terribile. De Zerbi? Sarei andato di corsa da lui se mi avesse chiamato"

Maxime Lopez, ex centrocampista di Sassuolo e Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni a RMC Sport:

"Prima di arrivare in Italia, con Villas-Boas non trovavo molto spazio. Mi schierava come attaccante di destra, una scelta che non aveva senso per me. Avevo 22 anni e dovevo prendere una decisione importante per la mia carriera. L'esperienza al Sassuolo, dal punto di vista dell'atmosfera, è stata terribile. De Zerbi? Ama davvero Marsiglia e desiderava allenare un club con quel livello di prestigio e pressioni. Vi confesso che, se avesse scelto di portarmi con sé, non avrei avuto dubbi: ci sarei andato sicuramente".