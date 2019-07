Maxi Lopez: "Wanda e Icardi usano i miei figli, li ho visti due volte nell'ultimo anno"

Maxi Lopez ancora contro Mauro Icardi e Wanda Nara. Il 35enne di Buenos Aires attacca ancora la coppia e lo fa ai microfoni di Telefe, come riporta Calciomercato.com:

"I miei figli? Li ho visti due volte nell’ultimo anno, cerco sempre di parlare con Wanda, ma tutto ciò che è privato viene pubblicato sui social media e per molto tempo il dialogo è stato interrotto. C’è un accordo firmato da un giudice che però non è mai stato rispettato. Devo sempre sperare che sia ben predisposta e lotto continuamente per essere presente nella vita dei miei figli perché mi sto perdendo parte della loro vita. Con lei è sempre una questione di soldi per la mia settimana di vacanza, per i ragazzi che devono pagare i viaggi. A lei il denaro non manca, mi manca di rispetto. Quando siamo insieme sento che il tempo si ferma, c’è un ambiente, sano, buono".