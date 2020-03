Mauro: "Sarebbe assurdo aiutare il calcio anzichè dare una mano alla sanità. Il mondo del pallone può permettersi un anno in rosso"

Ultimissime Napoli - Massimo Mauro ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss:

"A me piacerebbe molto il campionato con i play-off e play-out alla ripresa del campionato. Fosse per me, li istituirei in maniera fissa: purtroppo i presidenti parlano di riforme e poi una volta eletti se ne dimenticano. Tagli stipendi? Sarebbe un segnale importante che farebbe comodo alla categoria, ma sostanzialmente non risolvi chissà cosa. Un po' come il taglio dei parlamentari. Il punto è ripartire in fretta, ma si deve aspettare l'ordine degli scienziati. Non credo si possa ripartire velocemente perché le condizioni sono peggiorate, pazienza se non si assegnerà lo scudetto o le società ci rimettono soldi: non stiamo parlando di operai o lavoratori autonomi o dipendenti. Se mettono mano per una volta alla loro tasca non è la fine del mondo. Sarebbe sciocco se dovessero diminuire i contagi e ci sarebbero poi delle ricadute. Sarebbe assurdo aiutare prima il calcio anziché dare aiuti a chi ha bisogno di sale di terapia intensiva per salvare gente"