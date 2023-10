Mauro: "Real? Staseara il Napoli fa tre gol. Ecco cosa penso della questione Osimhen"

Notizie Calcio Napoli – L’ex azzurro Massimo Mauro è intervenuto ai microfoni di Infinity, su Mediaset nel prepartita di Napoli-Real Madrid:

"Osimhen? Ha reagito a quel video su Tiktok, dopo aver sbagliato il rigore e contestato l’allenatore non viveva un momento facile. Vedere quel video in quelle condizioni un po’ così si arrabbia ma ora la deve smettere, ci sono cose più importanti e non si può rispondere troppo fanciullescamente a queste cose. Real? Stasera il Napoli, secondo me, farà 3 gol. C’è da vedere quanti ne faranno i Blancos…”