Mauro: "Quelli del Napoli non si passavano la palla: avete visto cosa ha fatto Raspadori?"

Massimo Mauro è intervenuto ai microfoni di SportMediaset su Canale 5 commentando la sconfitta del Napoli contro il Frosinone:

"Raspadori che non passa la palla al compagno non è una bella scena». Massimo Mauro a Mediaset. Ha così commentato la sconfitta del Napoli per 4-0 in casa contro il Frosinone. Ci sono due aspetti che mi hanno colpito. Il primo è che giocatori che fin qui hanno giocato poco, non passavano la palla ai compagni, cercavamo di fare la cosa più importante perché si parlasse di loro. Faccio i nomi: Raspadori, se hai davanti quattro giocatori e non passi la palla, è brutto. Non devi andare contro la semplicità del gioco, bisogna vincere la partita. Mi ha sorpreso che sono entrati quattro big e hanno preso quattro gol.