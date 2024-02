Mauro: "Quegli str*nzi che continuano a dire che io ce l’ho col Napoli, si mettessero in testa una cosa"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex calciatore di Napoli e Juventus Massimo Mauro, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Quegli stronzi che continuano a dire che io ce l’ho col Napoli, se lo mettessero in testa: meglio di quello di Spalletti, uno scudetto più meritato non lo vedevo da anni. Non ho leccato nessun tifoso, ho sempre avuto la dignità di rispettare la maglia vestita, non prendo nessuno per il culo. Io amo Catanzaro e e ci ho giocato in Serie A, è la maglia del mio cuore. Udinese, Juventus e Napoli le ho rispettate, ma non ho mai detto che adoro le loro maglie. Dire cattiverie gratuite non è da tifosi del Napoli, io non ho mai leccato nessuno da calciatore e da commentatore. Mai baciato una maglia, mi sembra una presa per il culo”