Mauro: "Osimhen ai livelli di Haaland e Mpabbè! Decisivo da quando ha smesso di fare questo"

Napoli Calcio - “Osimhen ai livelli di Haaland e Mbappé?”. E’ stata questa la domanda posta negli studi di ‘Pressing’ parlando della cavalcata del Napoli.

Massimo Mauro, presente in studio, non ha dubbi: “Ma certo che sì per quello che sta facendo. Non è facile fare 10 gol consecutivi nel campionato italiano, è un giocatore però migliorato tantissimo perché ha smesso di litigare con arbitri e avversari, è diventato un leader - i compagni si fidano di lui - e risolve le partite. Quando magari il gioco della squadra non ha brillato, lui fa una giocata - così come Kvaratskhelia - e la decide”.