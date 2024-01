Mauro: "Napoli perfetto in difesa ed in contropiede! Secondo gol di Zerbin è stupendo per un motivo"

Massimo Mauro è intervenuto ai microfoni Mediaset nel corso del post-partita di Napoli-Fiorentina 3-0, semifinale di Supercoppa Italiana. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Applicazione perfetta del Napoli in fase difensiva, tranne nel caso dell’azione del rigore. Anche in contropiede gli azzurri sono stati perfetti, quando la squadra di Mazzarri prendeva la palla è sempre stata pericolosa ed riuscita a fare tre gol. Il Napoli non ha sbagliato davvero niente.

Il secondo gol di Zerbin √® meraviglioso, recupera palla e fa quaranta metri palla al piede calciando in modo perfetto. Questo significa che hai forza nelle gambe, grande tecnica e fiducia perch√© calciare in quel modo non √® roba da poco‚ÄĚ.