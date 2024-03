Mauro: "Napoli? Calzona è l'uomo giusto, spero non cambino più e si concentrino molto sui giocatori"

Napoli Calcio - "Non c'è dubbio che il Var in tante occasioni sia fondamentale. Bisognerebbe saperlo usare e avere più rispetto del gioco. Sono sempre stato scettico su questo aggeggio, lo chiamo così per sfotterlo. Credo condizioni la prestazione dell'arbitro e abbia annullato completamente il lavoro del guardalinee. Certamente il Var viene usato in maniera furbesca dai calciatori per ottenere il massimo da interventi che quando giocavo io facevano parte del gioco. Step on foot mi sembra un'espressione fuori dal mondo. In un gioco in cui si usano i piedi, arrivare leggermente in ritardo e sfiorare un avversario senza affondare non è mai fallo in un calcio dove il contatto è fondamentale. Non si può pensare di giocare senza contatti. Con la moviola ogni contatto è fallo. Mi rendo conto che è l'era della tv, quindi è difficile rinunciarci a una macchina del genere. Bisogna fare un protocollo serio e far intervenire il Var solo in certe occasioni. Sennò la partita diventa un gioco alla PlayStation". Così Massimo Mauro, doppio ex di Napoli e Juve, ospite di Radio Anch'io Sport su Rai Radio 1, sullo scontro diretto di ieri sera al Maradona.

Confermerebbe Allegri sulla panchina della Juventus? "Ha fatto un buonissimo lavoro, soprattutto considerando il periodo che ha vissuto la Juve e le difficoltà che non avevano nulla a che fare con il campo. Allegri è stato il condottiero della società e della squadra. Se la Juve vuole avere un futuro e tornare a fare concorrenza per lo scudetto, penso che Allegri sia la persona giusta. La Juve è fatta di tanti giovani, tanti ragazzi, l'età media è scesa: Allegri ha fatto davvero un buon lavoro".

In cosa ha visto un Napoli diverso? Calzona traghettatore a prescindere? "Mi auguro che Calzona venga confermato: conosce bene l'ambiente, gioca alla stessa maniera di Sarri e Spalletti. Se non ci sarà runa rivoluzione dei giocatori, penso che Calzona sia l'allenatore ideale. Ieri si è rivista una parvenza della squadra che ha vinto lo scudetto: tanto possesso palla e Lobotka tornato il capo del controcampo. Con un po' più di equilibrio in difesa, Il Napoli è quello che ha vinto lo scudetto. Deve ritrovare una solidità difensiva e le giuste distanze. Calzona è l'uomo giusto, spero non cambino più e si concentrino molto più sui giocatori".