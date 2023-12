Massimo Mauro è intervenuto ai microfoni di Infinity+ a Mediaset prima di Napoli Braga:

"Kvara non ha capito che gli avversari ora non lo affrontano più, lo aspettano e raddoppiano. Deve capire che deve cambiare modo di giocare. Il Napoli è la squadra Campione d'Italia e oggi la affrontano diversamente. Ho giocato con Maradona che mancava agli allenamenti, ma era riconosciuto da tutti che Diego poteva non venire agli allenamenti ed era grande lo stesso".