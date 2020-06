Mauro: "De Laurentiis lo sa, per vincere serve altro in rosa. Arrivati trofei ma manca la ciliegina"

Ultime calcio Napoli - Massimo Mauro è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

Mauro

"Gattuso sa come si fa a vincere, ci vogliono un po' di giocatori che conoscono la mentalità vincente altrimenti non vinci. A Napoli c'è un gruppo eccezionale, ma per vincere serve altro. Lo sa De Laurentiis che si è tolto tante soddisfazioni negli ultimi anni: ha vinto coppa Italia, Supercoppa ma manca la ciliegina. De Laurentiis dovrebbe tenere i suoi gioielli e rinforzare per poter vincere o sperare di farlo. Ci vuole un terzino sinistro, un bomber e due centrocampisti forti".