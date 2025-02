Mauro: "De Laurentiis ha capito che non può fare l’allenatore. Kvara non è un grande giocatore"

Massimo Mauro, ex calciatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Sarà un finale di campionato meraviglioso l’Inter non mollerà. Anche se ieri contro la Fiorentina che ha schierato una squadra giovane e fresca hanno perso, in ogni caso ci può stare una frittata a Firenze. Se non ci fosse il Napoli di Conte i nerazzurri avrebbero già ucciso il campionato. De Laurentiis ha capito che non può fare anche l’allenatore, con Garcia aveva sbagliato. Rudi non era un cattivo allenatore, il calcio è così. De Laurentiis è bravissimo a costruire delle società che funzionano, Conte invece è una garanzia ed in due mesi ha risolto i problemi. Antonio non lo ammetterà mai, ma senza Kvara giocherà meglio. Il georgiano si sentiva star, ma non lo è e non lo sarà mai. Un giocatore come lui che gioca sulla fascia è destinanto sempre ad essere un comprimario. Per diventare un leader devi stare al centro. Non puoi diventare star se dipendi dai compagni che te la devono passare. I mezzi giocatori fanno le finte, i veri giocatori devono andare al concreto. Kvara secondo me non è un grande giocatore”.