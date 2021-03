Mauro: "Cristiano Ronaldo non va tenuto, non è più capace di fare da solo. Meglio andare su profili come Haaland"

Ultime notizie calcio - Massimo Mauro, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio 24:

"Secondo me Ronaldo questa estate non va tenuto. Credo sarebbe meglio andare su giocatori tipo Haaland perché più di prospettiva. Non so se dal punto di vista tecnico sia stato un bene o no per la Juve prendere il portoghese. La bravura degli altri 10 è capire come fare a mettere nelle condizioni Ronaldo di dare il 100%. Da parte sua, Ronaldo non è più capace di fare da solo, se poi la squadra non lo mette in condizioni di fare gol può fare poco. I grandi giocatori vengono criticati se nei momenti difficili non prendono per mano i compagni e fanno la differenza. Nelle partite col Porto, Ronaldo non ha fatto la differenza".