Mauro: "Conte ha rimesso i pezzi a posto dopo Verona. Il Napoli ha due doti delle grandi squadre"

Massimo Mauro ha rilasciato alcune dichiarazioni a Pressing: “Il Napoli sta facendo un’ottima difesa e non hanno alcuna paura nel contrattaccare. Vero che stanno mettendo la gamba, sono umili, ma questa sono le caratteristiche che hanno le grandi squadre. Le squadre di Conte diventando top subito, sono sicuro che perderanno le gare solo perché gli avversari saranno stati più bravi ma la prestazione non mancherà mai. Dopo Verona, hanno rimesso i pezzi a posto. Meret è stato bravo a parare, anche Conte ha detto che il Cagliari non meritava questo passivo. Se l’Inter non farà l’Inter, il Napoli può diventare la migliore squadra”.