Mauro: "ADL può contattare chi vuole, ma non devono saperlo tutti: questo destabilizza un allenatore! L'equilibrio non si compra al mercato"

Napoli calcio – Massimo Mauro, ex calciatore ed opinionista, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“L’equilibrio non si compra al mercato, bisogna praticarlo e realizzarlo con i comportamenti delle persone che vanno a comporre la società. Bisogna essere bravi a gestire i rapporti tra squadra e dirigenti, tra la società ed i tifosi, ed anche con i giornalisti. E’ un lavoro. Il presidente può chiamare chi vuole, ma non lo devono sapere gli altri elementi chiamati in causa. Una voce del genere ti destabilizza perché pensi di non avere la fiducia e la stima del presidente. In un contesto del genere, meglio cambiare aria. Domani può capitare di tutto: il Napoli ha dimostrato di saper fare partite straordinarie ma non ha mai avuto continuità, un po' come la Juventus. Se l'Atalanta gioca al massimo, non auguro a nessuna squadra di incontrarla. Al di là del sistema di gioco, servirà avere la giusta concentrazione ed essere aggressivi. Se sei forte tecnicamente, devi mettere almeno la stessa cattiveria del tuo avversario”.