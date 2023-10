Le prestazioni di Kim Min-Jae cominciano a preoccupare il Bayern Monaco. Il difensore coreano è sembrato in affanno anche contro il Lipsia, come sottolinea la leggenda Lothar Matthaus ai microfoni Sky:

"Non è ancora così avanti come speravamo. È un fattore di incertezza per il Bayern, deve abituarsi alla Bundesliga. Non ho nulla contro il giocatore, ma non è ancora stato all'altezza delle aspettative, visto quello ha portato con sé dall'Italia".