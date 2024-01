Alessandro Matri, ex attaccante della Juve, ha analizzato Inter e Juventus a DAZN dando il proprio parere sulla lotta scudetto in Serie A: "Non vedo nella Juve tutti questi campioni: c'è entusiasmo, ma sono giocatori che non hanno esperienze.

Quando le cose vanno bene - ha proseguito l'ex attaccante adesso opinionista per l'emittente che trasmette il campionato italiano - va tutto bene. Il livello dei giocatori con l'Inter è troppo differente per me".