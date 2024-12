Matri: "Conte non è soddisfatto di Lukaku, un segnale è chiaro"

Napoli - Le parole di Alessandro Matri a Dazn su Antonio Conte e Lukaku:

"Quella di Conte rispetto a Motta è la filosofia più vincente perché ha vinto (ride, ndr). E’ innegabile che abbia questa filosofia, ho avuto la fortuna di averlo e so cosa trasmetta alla squadra. Ha aggiunto giocatori forti in rosa, ma non sono convinto dell’acquisto di Lukaku. E’ adatto per il suo gioco, ma negli ultimi due anni non mi sta piacendo come in passato e all’Inter. Anche vedere Conte che al 65’ toglie Lukaku significa che non è soddisfatto".